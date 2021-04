Jonathan, Caroline et leurs enfants vivent dans les bois: la famille française prône la "désobéissance fertile" (photos)

Dans un écrin boisé du causse corrézien, un couple et ses deux fillettes vivent dans une cabane, au rythme des saisons. Ils prônent la "désobéissance fertile", un retour à la nature pour la "régénérer" qui n'est pas forcément du goût des voisins.



A Chasteaux, 800 habitants, aux confins de la Corrèze, du Lot et de la Dordogne, la cabane de Jonathan Attias, 34 ans et Caroline Perez, 35 ans, est en bois avec des murs en paille, recouverts de la terre glaise locale.



© Belga



Le confort est sommaire. A l'intérieur, un lit superposé pour le couple et leurs deux filles de 6 et 2 ans, un coin pour se laver avec de l'eau de source, un autre pour la vaisselle, un espace repas. A l'extérieur, un four solaire.



Ils habitaient Paris avec un avenir tout tracé, lui dans la production, elle manager dans le domaine du luxe. "Toutes les portes s'ouvraient pour nous professionnellement", dit Jonathan.



Mais, persuadés de l'effondrement prochain de la société, ils ont préféré partir, en octobre 2018, en quête d'un "confort intérieur", constatant "l'échec de l'écologie citadine".

"Il fallait passer à l'expérimentation de cette nature. On pense toujours à réduire notre impact sur la planète or, on peut aussi arranger les choses", assure Jonathan, "aggrader (améliorer) l'environnement plutôt que de le dégrader, préserver l'écosystème, le régénérer. Tout en s'opposant, s'il le faut, aux lois injustes et inadaptées, responsables de l'écocide actuel".



De là est née la "désobéissance fertile", développée en livre et en vidéos sur internet. "L'homme, source des pollutions, peut être à l'origine des solutions", assure celui qui, aujourd'hui encore, donne quelques cours de communication politique à l'université de Paris-Cergy. Caroline est devenue doula, une personne qui accompagne les femmes enceintes.

