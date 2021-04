La capsule de SpaceX s'est amarrée à l'ISS: "C'est un moment fort, un moment historique" (vidéo)

La capsule Crew Dragon Endeavour de SpaceX, avec quatre astronautes à bord dont le Français Thomas Pesquet, s'est amarrée samedi à la Station spatiale internationale (ISS). Un nouveau succès analysé en direct par le Belge Philippe Willekens, directeur de la communication de l'Agence spatiale européenne (ESA), dans le RTLinfo 13h.

Le Belge Philippe Willekens, directeur de la communication de l'Agence spatiale européenne (ESA), était en direct dans le RTLinfo 13h pour commenter cette aventure avec notre présentatrice Salima Belabbas. "C'est un moment fort, un moment historique, dans la mesure où aujourd'hui on a un astronaute européen qui vole pour la première fois sur une capsule privée, et aussi un futur un commandant de bord, le premier Français qui sera commandant de bord, le troisième européen. Donc effectivement, c'est un moment très important pour nous à l'Agence spatiale européenne".

Vous connaissez bien Thomas Pesquet. Est-ce que vous savez comment il s'est préparé et s'il a un rituel ou des choses personnelles qu'il a emmené avec lui?

"Thomas Pesquet est notre astronaute, c'est peut-être mon astronaute favori. Effectivement, il est bien préparé, il a dans son sac un certain nombre d'effets privés, des des petites choses pour se souvenir de la Terre. Ils ont droit, à peu près, à un kilo. Et bien sûr, nous avons fait aussi pas mal de paquets qu'on a envoyé sur la Station spatiale pour préparer ses expériences scientifiques mais aussi des activités comme nous faisons régulièrement avec le citoyen et avec l'ensemble des participants à la Station spatiale".

Quelle est la prochaine étape pour Thomas Pesquet, la Lune?

"A l'heure actuelle, sa prochaine étape, c'est déjà de faire les 6 mois qui viennent et de faire aussi bien et, certainement, mieux que sa première mission. Et donc à partir de là, il acquiert une expérience absolument importante pour effectivement devenir un des candidats potentiels pour aller vers une mission lunaire qui devrait aboutir dans les quelques années qui viennent".

Quelles avancées scientifiques concrètes peut-on espérer obtenir avec ce genre de mission?

"Alors, on avance à pas de géant. C'était un petit peu long parce que nous n'avions pas énormément d'aller-retour, on a passé beaucoup de temps à construire la Station spatiale, mais ces dernières années, il faut savoir qu'on a quand même au total plus de 2.500 expériences scientifiques qui ont été faites depuis la construction. Sur cette période de six mois, pour Thomas, il va avoir 240 expériences, essentiellement sur le vieillissement cellulaire, sur l'analyse de la précision des médicaments pour aller chercher la cellule et injecter un médicament au bon endroit. Donc la gravité a des effets sur ces processus et nous allons apprendre encore beaucoup plus pendant cette mission".