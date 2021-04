Prévisions météo: le soleil brillera ce dimanche, et après?

L'Institut royal météorologique (IRM) promet une belle journée pour le sud du pays dimanche. En Flandre, quelques champs nuageux voileront le ciel dans la matinée. De larges éclaircies apparaîtront petit à petit sur l'ensemble du pays.



Les maxima varieront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes, 9 degrés au littoral et 13 degrés en Lorraine belge. Le vent sera modéré dans l'intérieur et parfois assez fort à la mer, de secteur nord-est. Le ciel restera peu nuageux dans la soirée et dans la nuit. Les températures redeviendront négatives dans les vallées de l'Ardenne, avec des minima jusqu'à -2 à -4 degrés. Les minima varieront généralement de +1 à +2 degrés ailleurs. En bord de mer, le mercure affichera plutôt +4 degrés en fin de nuit.

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec parfois quelques nuages. Les maxima seront compris entre 9 degrés à la côte et localement 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur nord-est. Il deviendra assez fort à la côte, où une brise de mer se lèvera l'après-midi.

Mardi, le temps restera sec et assez ensoleillé avec déjà un peu plus de nuages. Les maxima se situeront entre 10 degrés au littoral et localement 16 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. A la côte, une brise de mer de secteur nord-nord-est devrait se lever l'après-midi; le vent y deviendra alors modéré à assez fort.

Mercredi, le journée débutera avec un temps sec, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, des nuages plus nombreux atteindront notre pays à partir du sud et pourraient donner lieu à quelques averses. Les maxima seront compris entre 11 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 17 degrés dans le centre du pays. Le vent sera d'abord faible à modéré de secteur nord-est. Ensuite, il deviendra modéré, et à la côte probablement assez fort, de secteur nord. En Ardenne, il sera plutôt faible de direction variable.

Jeudi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec des périodes de pluie ou quelques averses. Il fera à nouveau un peu plus frais avec des maxima de 9 à 14 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur nord ou de direction variable; à la côte, il devrait rester assez fort de secteur nord.

Vendredi, le temps sera frais avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Quelques averses éparses seront possibles mais le temps devrait rester sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés, sous un vent modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps devrait rester légèrement variable avec des éclaircies, des nuages, et risque d'une averse dans l'intérieur des terres. Il fera toujours frais pour la période de l'année, avec des maxima de 8 à 13 degrés.