Dramatique accident à Tinlot: une jeune femme de 28 ans est décédée

Les pompiers de la zone Hemeco ont été appelés, dans la nuit de samedi à dimanche, à la suite d'un accident mortel survenu sur la commune de Tinlot, dans le Condroz.



L'appel a été passé à 2h32. Une dame de 28 ans venait de perdre le contrôle de sa voiture et de percuter un muret rue de Dinant, entre Scry et le rond-point Saint Vitu. Une autopompe de la zone Hemeco, un véhicule de désincarcération, une ambulance, le Smur de Huy et la police du Condroz se sont rendus sur les lieux de l'accident. La jeune femme est décédée, peu de temps après l'arrivée des secours, des suites de ses blessures. Elle habitait la région.