"Mon mari est devenu ma femme": Cindy et Lacey racontent leur histoire (vidéo)

Après plus de 25 ans de vie commune, un couple a renouvelé ses vœux en tant que deux épouses après que Lacey ait effectué sa transition d'homme à femme.

Issues toutes deux de milieux conservateurs américains, Lacey, 50 ans, et Cindy, 55 ans, se sont rencontrées il y a 28 ans, alors que Lacey vivait encore dans un corps d'homme et servait dans l'armée.



Lacey a lutté avec son identité de genre pendant des années et voulait mettre fin à ses jours. "J'avais l'impression de porter un costume", a confié l'habitante de l'Oregon.



Malheureuse dans son corps d'homme, Lacey a décidé d'en parler à son épouse en 2018 et de débuter sa transition. Cindy ignorait tout. Elle n'avait pas remarqué que son mari luttait depuis des années. La nouvelle a donc eu l'effet d'une bombe. "C'était difficile, car Cindy était dévastée", raconte Lacey. Mais sa femme, portée par son amour inconditionnel, a décidé de poursuivre leur belle histoire. Depuis, les deux femmes sont plus complices que jamais.



De son côté, Matt, le fils du couple, a été très perturbé par la nouvelle. "Je ne comprenais pas, même si une partie de moi le savait", avoue le jeune homme. Depuis, le fils a accepté le changement physique opéré par son père.



Lacey a le soutien de ses proches, mais elle regrette que tout le monde n'accepte pas la personne qu'elle est vraiment. "J'ai reçu des centaines de messages qui disent que c'est sale et diabolique et que Dieu va nous haïr", raconte-t-elle avant de dévoiler l'extrême violence de certains messages reçus. "Certains membres de ma famille ont dit qu'ils auraient préféré que je me suicide plutôt que d'être celle que je suis maintenant".

Heureusement, l'amour de sa femme et de son fils lui permette de vivre pleinement dans la peau de celle qu'elle est vraiment. Lacey et Cindy ont même renouvelé leurs voeux dans une église plus ouverte que celle qu'elles fréquentaient avant.