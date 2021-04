Décès de Joseph Maraite, ministre-président de la Communauté germanophone de 1986 à 1999

(Belga) Joseph Maraite, qui a endossé la fonction de ministre-président de la Communauté germanophone entre 1986 et 1999, est décédé ce dimanche, indique Antonios Antoniadis, l'actuel ministre de la Santé, sur les réseaux sociaux.

Joseph Maraite est né le 11 septembre 1949 à Waimes. En 1977, il entre dans le conseil culturel de la Communauté de langue allemande, qui deviendra par la suite le Parlement de la Communauté germanophone. Professeur d'allemand entre 1972 et 1976, Joseph Maraite met un terme à sa carrière d'enseignent pour se consacrer entièrement à la politique au sein du CSP, le parti social-Chrétien. Entre 1984 et 1986, Joseph Maraite sera ministre au sein du premier gouvernement germanophone, alors dirigé par Bruno Fagnoul. Il lui succèdera, à la tête de trois gouvernements successifs entre 1986 et 1999. Ces années, à la tête de majorités différentes, ont été marquées par d'importantes réformes institutionnelles qui ont donné davantage d'autonomie à la plus petite des entités fédérées. Outre la Communauté germanophone, Joseph Maraite s'est aussi particulièrement investi au sein de la commune de Burg-Reuland ou il a été conseiller communal, échevin et enfin bourgmestre entre 2004 et 2017. Il a alors cédé son écharpe mayorale à Marion Dhur. Joseph Maraite s'est éteint à l'âge de 71 ans. (Belga)