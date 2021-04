Quentin Dujardin, musicien, n'a jamais arrêté de jouer: "Cette après-midi, je vais fêter mon 30e concert"

Des salles de spectacle et de cinéma comptent ouvrir dans les jours qui viennent malgré les mesures imposées par le gouvernement. Le secteur de la culture a d’ores et déjà annoncé qu’il rouvrirait ses portes dès le 1er mai. Des dizaines de lieux en Wallonie et à Bruxelles (théâtres, cinémas, salles de concert…) proposeront des spectacles en respectant des protocoles de sécurité non reconnus par les autorités.



Le mouvement Still Standing for Culture, qui rassemble des acteurs culturels de Bruxelles et de Wallonie, a quant à lui affirmé vendredi matin, que quelles que soient les décisions prises par le comité de concertation, il maintiendra sa programmation culturelle de reprise entre le 30 avril et le 8 mai.



Environ 90 lieux culturels ont déjà confirmé leur participation. Ils accueilleront pendant 9 jours des spectateurs en respectant les protocoles sanitaires en vigueur. La journée des travailleurs du 1er mai sera particulièrement foisonnante d'activités pour marquer la volonté des acteurs culturels de renouer avec la dimension publique de leurs métiers.



Nathalie Uffner, directrice du théâtre de la Toison d'Or, va ouvrir sa salle le 1er mai avec 100 personnes à l'intérieur. "On s'est associé au mouvement Still Standing fort Culture (...) on a décidé d'ouvrir le 1er mai en se disant, on ouvre une date, car on ne veut pas être trop longtemps dans l'illégalité. On est ravi. On est déjà complet", a dit la directrice sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche. Cette dernière se réjouit de donner "quelque chose de joyeux car tout est tellement lourd et difficile en ce moment".



Les lieux culturels qui rouvriront leurs portes à partir de la semaine prochaine malgré l'interdiction actuelle pour cause de pandémie ne seront pas privés de leurs subventions, a assuré la ministre francophone de la Culture, Bénédicte Linard.



Quentin Dujardin, compositeur et guitariste, donne des concerts depuis plusieurs mois malgré l'interdiction. "Cette après-midi, je vais fêter mon 30e concert", a annoncé le guitariste qui a continué à jouer pour des groupes de 15 personnes.

"La culture est dans un état catastrophique malgré les subsides"



"Il ne faut pas oublier que le 31 mars, l'Etat a été condamné par le Tribunal de première instance de Bruxelles. Il y a appel", a lancé Quentin Dujardin, également invité sur le plateau. Pour ce dernier, il faut "siffler la fin de l'obéissance". "Nous avons suffisamment subi la destruction du secteur puisque nous sommes à 100% par terre. Il est temps de revenir au bon sens".



Pour le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, Quentin Dujardin confond "le sentiment que l'on peut avoir d'une injustice avec la légalité". "Quand il y a appel, la disposition de base reste applicable", a-t-il rappelé. Cependant, Willy Demeyer a confié que la situation est compliquée pour les bourgmestres. "La culture est dans un état catastrophique malgré les subsides", a dit le Liégeois.