Deuxième destination préférée des Belges, la Grèce fait tout pour accueillir des touristes: "Ils vont attendre la dernière minute avant de partir"

La Grèce est la deuxième destination favorite des Belges, après l'Espagne. Une vaccination de masse est organisée dans les îles. La quarantaine levée, notamment pour les voyageurs européens, le pays fait tout pour relancer dans de bonnes conditions sa saison touristique.

Les hôtels de rhodes sont encore déserts, mais le personnel est à l'œuvre. Il faut repeindre et restaurer avant l'ouverture de la saison. Le tourisme, c'est le moteur de l'économie. Sur Halki, une petite île proche de Rhodes, les 250 habitants sont tous vaccinés. Ils sont donc impatients de voir débarquer les touristes étrangers.

"Aujourd'hui, le prix du poisson est très bas, mais durant l'été c'est différent, c'est plus intéressant pour nous grâce aux touristes, donc tout le monde attend l'arrivée des touristes", explique Alekos Sfyriou, pêcheur de 62 ans.

Les réservations se font attendre

La Grèce met les bouchées doubles pour achever la vaccination de dizaines de petites iles dans le but de retrouver une vie normale. Dès le 3 mai, les terrasses des restaurants seront de nouveaux accessibles, mais le couvre-feu à 23h sera maintenu. Malgré les efforts des autorités, les professionnels du tourisme reconnaissent que les réservations tardent à arriver. "On remarque que pour l’instant, les réservations se font essentiellement pour les mois d’août, septembre et octobre. Je pense que les touristes vont attendre la dernière minute avant de partir", affirme Manolis Markopoulos, président de l'association des hôteliers de Rhodes.

Depuis le 19 avril, la Grèce a levé l'obligation de la quarantaine pour les touristes vaccinés ou détenteurs d'un test négatif. Le pays joue la carte de la séduction. Il avait reçu l’an dernier quatre fois moins de touristes que d'ordinaire. La Grèce pourra peut-être compter cette année sur la présence des belges qui voyagent par avion. Elle est leur deuxième destination préférée derrière l’Espagne.