Importante fuite d'eau dans un immeuble d'appartements à Saint-Vaast

Une importante fuite d'eau s'est produite dimanche matin dans un immeuble d'appartements à Saint-Vaast, dans l'entité de La Louvière. Un centre d'accueil a été ouvert dans une salle omnisports de l'entité, ont indiqué les instances communales.

Les pompiers de La Louvière ont été appelés dimanche à 8h55 dans un immeuble d'appartements appartenant à Centr'Habitat, situé Chemin des Diables à Saint-Vaast. Il y avait une fuite d'eau dans un des ballons d'eau chaude du bâtiment. La police communale et les services techniques de Centr'Habitat sont également intervenus pour prendre en charge les habitants sinistrés. Un premier bilan des dégâts a été dressé, notamment sur le plan de l'installation électrique, en termes d'éclairage, de chauffage et de fonctionnement des ascenseurs. Un centre d'accueil a été ouvert à la Salle Omnisports de Bouvy. Les instances de La Louvière ont indiqué à la mi-journée que "sur base du constat des services techniques, une décision d'évacuation du bâtiment pourrait être éventuellement prise, en concertation avec les différents services techniques et de sécurité, les services de la Ville et du CPAS ainsi que les locataires, victimes de l'inondation". Plus tard dans l'après-midi, les autorités louviéroises ont indiqué que "cinq logements devront rester inoccupés suite aux importants dégâts des eaux". "Des tests électriques complémentaires sont en cours pour déterminer le bon fonctionnement des installations dans les autres logements", ajoutent-elles. Toutes les personnes impactées seront relogées par la Ville et le CPAS. La phase d'urgence a été levée.