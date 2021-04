Oscars 2021 - Ouverture de la 93e cérémonie des Oscars avec un public restreint

(Belga) La 93e cérémonie des Oscars, récompenses cinématographiques américaines, a été ouverte dimanche soir à Los Angeles où un public restreint a été accueilli dans une gare art déco historique du centre de la ville californienne.

L'audience est en effet très réduite cette année afin de respecter les règles sanitaires et la distanciation sociale La célébrité Afro-Américaine Regina King, réalisatrice de "One Night in Miami," a ouvert la soirée de gala en traversant le hall de la gare Union Station en robe argent, une précieuse statuette dorée à la main. Lors de son introduction, elle a évoqué le mouvement Black Lives Matter avant de présenter divers nominés. L'Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 23 statuettes dorées au cours de cette soirée où "Nomadland", hybride de road movie, de drame social et de documentaire qui suit des Américains âgés vivant sur les routes après avoir tout perdu lors de la crise des "subprimes", est considéré comme le grand favori dans la catégorie phare du "meilleur long-métrage". Un film coproduit par la société belge Caviar, "Sound of Metal" du réalisateur américain Darius Marder, est aussi en lice dans cette catégorie très prisée, de même que dans six autres catégories.