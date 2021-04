Coronavirus: la Belgique envoie 3 millions d'euros d'aide médicale en Inde

Tout comme de nombreux pays, la Belgique envoie de l'aide médicale en Inde, pays lourdement touché par le coronavirus. Il s'agit de 9.000 flacons d'antiviral Remdesivir, d'une valeur de 3 millions d'euros, a indiqué dimanche soir la ministre de la Coopération du développement, Meryame Kitir.



Le stock belge sera immédiatement reconstitué via un appel d'offre européen, a précisé la ministre. La livraison sera effectuée par le biais du Mécanisme de protection civile de l'UE. En Belgique, tout est coordonné par B-Fast, et différents services sont impliqués dans la livraison. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait annoncé dimanche sur Twitter que l'Union européenne était prête à soutenir l'Inde. L'Allemagne, la France et les Pays-Bas, entre autres, ont déjà annoncé qu'ils envoyaient de l'aide. L'Inde a enregistré dimanche 349.691 nouvelles contaminations, un nouveau record mondial en une journée. En raison de la pandémie, les soins de santé en Inde sont au bord de l'effondrement.