La Bourse de Paris attentiste en début de semaine

La Bourse de Paris a commencé la séance de lundi stable (+0,02%) au premier jour d'une semaine chargée en indicateurs économiques et en publications d'entreprises, qui sera couronnée par une réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi.

A 09H40, l'indice CAC 40 prenait 1,01 point à 6.259,30 points. Vendredi, il avait fini en baisse de 0,15%.

La semaine s'annonce chargée avec notamment de nouvelles estimations du PIB de plusieurs pays, notamment aux Etats-Unis jeudi, suivis par la France, l'Allemagne et la zone euro vendredi.

Les investisseurs sont convaincus depuis plusieurs semaines que l'économie repart et ont porté les marchés à des niveaux historiques.

Mais toute nouvelle preuve de cette reprise est bonne à prendre et les chiffres attendus cette semaine "seront surveillées avec attention, afin de juger de la force de la reprise économique à venir", selon Vincent Boy, analyste marché chez IG France.

La semaine sera également très riche en annonces de résultats de sociétés avec notamment Tesla, dès lundi à la clôture de Wall Street, puis le transporteur express UPS et Alphabet (Google) mardi et Boeing, mercredi. En France, les résultats de plusieurs poids lourds du CAC 40 sont attendus à partir de mercredi avec Dassault et Sanofi, puis Airbus et Total jeudi.

"Les attentes des investisseurs sont importantes, surtout concernant les entreprises américaines, dont la valorisation a atteint des sommets", prévient M. Boy.

Les investisseurs scruteront également l'issue de la réunion monétaire de la banque centrale américaine mercredi. Si le statu quo est attendu, l'expectative de la conférence de presse du patron de la Fed Jerome Powell, "pourrait cependant apporter une dose de nervosité aux marchés", selon John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud

Total à l'arrêt au Mozambique

Le groupe français Total (-0,75% à 36,50 euros) a confirmé la suspension de son gigantesque projet gazier dans le nord-est du Mozambique, interrompu après une attaque jihadiste début avril, indiquant dans un communiqué avoir déclaré une situation de "force majeure".

Crédit Agricole investit

La banque a réussi son offre publique d'achat sur Credito Valtellinese (Creval) et contrôle désormais 91,17% du capital de la banque italienne, après avoir déboursé "environ 785 millions d'euros" pour renforcer sa présence en Italie. Le titre perdait 0,20% à 12,14 euros.

Du changement chez Lagardère ?

Le groupe Lagardère a confirmé qu'il étudiait sa transformation en société anonyme, un bouleversement de gouvernance qui ferait perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe hérité de son père, propriétaire d'Hachette Livre et de plusieurs médias dont Europe 1 et Paris Match. M. Lagardère deviendrait PDG jusqu'en 2026 selon plusieurs médias. L'action Lagardère bondissait de 5,57% à 23,88 euros.