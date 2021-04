Un ciel bleu azur lundi après-midi et des nuages annoncés à partir de mercredi

(Belga) Ce lundi après-midi, le temps sera beau et sec sous un ciel bleu azur. Plus tard dans la journée, quelques voiles d'altitude pourront atteindre notre pays à partir du nord­-ouest. Les maxima atteindront 9 degrés en Hautes­ Fagnes, 11 degrés à la mer, 14 degrés ailleurs voire 15 degrés sur l'extrême sud du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera à nouveau bien présent. Il sera modéré de secteur nord­-est. A la mer, il s'agira d'un vent assez fort qui s'orientera davantage au nord.

Ce lundi soir et cette nuit, le temps restera sec, mais il faudra composer avec davantage de nuages élevés à partir du nord­-ouest. Les minima seront compris entre ­-2 et +1 degré en haute Ardenne (avec parfois ­5 degrés dans les vallées les plus froides), autour de 0 degré sur les autres régions excepté à la mer avec +4 degrés. Mardi, le temps restera sec et ensoleillé. Dans un premier temps, quelques nuages d'altitude seront possibles, mais plus tard, nous retrouverons à nouveau un ciel bleu azur. Les maxima atteindront 13 à 16 degrés en basse et moyenne Belgique et 11 à 14 degrés en haute Belgique. Mercredi, nous devrions d'abord profiter d'un temps sec et assez ensoleillé. Au fil des heures, sous l'impulsion d'une dépression qui se rapproche de notre pays, des courants plus instables circuleront peu à peu sur notre territoire. Dans le courant de l'après­ midi, les champs nuageux deviendront graduellement plus nombreux à partir du sud­-ouest et, en soirée et surtout durant la nuit, une averse pourra éclater par endroits. Les maxima seront plus doux que les jours précédents; ils seront proches de 14 ou 15 degrés en haute Ardenne et à la mer, et de 17 à 19 degrés dans le centre.