Coronavirus: légère augmentation des contaminations

(Belga) En moyenne 3.605 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement entre le 16 et le 22 avril, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano mises à jour lundi matin. Ce chiffre marque une légère augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente.

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 227,3 patients pour cause de coronavirus par jour entre le 19 et le 25 avril, un chiffre en baisse de 3% par rapport à la précédente période de sept jours. Cela porte le nombre de patients covid à 2.886 (-4%), dont 888 sont traités en soins intensifs (-5%). Entre le 16 et le 22 avril, 39 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (chiffre stable). La Belgique déplore au total 24.024 morts en raison de la pandémie. Quelque 42.600 tests ont été réalisés chaque jour sur la même période (+4%), pour un taux de positivité qui diminue très légèrement, à 9,4% (-0,5%). Le taux de reproduction se maintient sous la barre de 1 et s'établit à 0,95. Lorsqu'il est supérieur au seuil de 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer. Près de trois adultes sur dix (28,9%) ont reçu une première injection d'un vaccin contre le Covid-19 en Belgique. Cela représente 2.656.058 personnes. Parmi elles, 748.048 ont reçu une deuxième dose et bénéficient ainsi d'une protection vaccinale complète, soit 8,1% de la population adulte. (Belga)