Super Lune rose ce soir: "Ce sera un beau spectacle"

Ce lundi soir, une Super Lune rose pourra être observée "au moment où la Lune sera le plus proche de la Terre. Ce qui la fera paraître plus grande que d'habitude", nous explique Sabrina Jacobs. Il s'agit d'un phénomène qui ne se produit que deux fois par an. "C'est l'alignement Terre Lune Soleil qui est à l'origine de ce phénomène".



La distance moyenne de la lune est de 384 000 km. La plus courte a été recensée en 2016 et c'était 356 000 km et la Lune était 30 % plus lumineuse qu'habituellement. "Ce soir, on sera un peu plus loin, mais ce sera tout de même un beau spectacle à admirer, mais cependant difficile à voir à l'œil nu. Si vous voulez vous en mettre plein la vue, il faut vous équiper. Guettez le lever et le coucher du soleil, car l'atmosphère terrestre crée alors un effet loupe sur notre vision de la lune, ce qui est idéal pour faire de jolies photos".



Le ciel restera dégagé ce lundi soir, donc les conditions seront réunis.