Un autocollant préventif pour les conducteurs qui se garent sur le trottoir à Montigny-le-Tilleul: "On ne le mettra pas 2 fois!"

C'est une artère très fréquentée aux heures de pointe : la rue Wilmet à Montigny-le-Tilleul, où 2 écoles sont implantées. Tous les matins, des automobilistes pressés se garent sur le trottoir. Pour tenter de remédier au problème, la police de proximité a créé un autocollant qu'elle colle sur les parebrises.

Un message avant tout, et un outil de prévention dans un 1er temps. "On va sensibiliser la population pendant une semaine ou deux. Effectivement par après, l’autocollant on ne le mettra pas deux fois. Donc on garde un listing des véhicules qui ont été avertis. Si jamais le conducteur réitère son comportement, effectivement là il sera verbalisé", détaille Olivier Vander Hoeven, inspecteur de proximité à la zone de police Germinalt.

La campagne s'est étendue à toute la zone de police Germinalt. Depuis son lancement, les policiers placent en moyenne une dizaine d'autocollants par jour. En cas de récidive, l'automobiliste sera verbalisé.