Une nouvelle étape est franchie: la vaccination à domicile débute à Bruxelles

Depuis aujourd'hui, des médecins généralistes ou des infirmières à domicile arpentent les rues. Le tout pour aller vacciner les personnes fragilisées directement chez elles, le tout afin de les protéger sans qu'elles aient à se déplacer.

C'est une nouvelle étape encourageante qui est franchie à Bruxelles. Depuis ce matin, médecins généralistes et infirmières à domicile ont enfourché leur vélo pour se rendre au domicile de patients fragilisés. Ces derniers, qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons diverses et variées, vont désormais être vaccinés à domicile. Cela concerne en priorité les séniors.

Une opération plus qu'intéressante et qui devrait permettre d'immuniser environ 15.000 bruxellois. Mais le processus est très complexe en raison de la durée de vie des vaccins. "Nous avons six heures pour vacciner. Après cela, le vaccin n'est plus viable. Nous avons aussi le multiple de 6, puisque nous avons dans chaque vaccin, six doses. Donc six patients en six heures", résume Clémence Lebrun, Coordinatrice vaccination pour la centrale des soins à domicile de Bruxelles

Cependant, afin d'éviter de devoir planifier deux passages, l'idée est de favoriser l'injection d'un vaccin en particulier. "Le but, c'est de travailler au maximum avec le Johnson&Johnson. Comme c'est un vaccin unidose, cela signifie de ne se déplacer qu'une fois chez les patients. Comme c'est quand même une opération logistique assez complexe, on préfère travailler avec ce vaccin", précise Inge Neven, Responsable de la vaccination à Bruxelles.

Les patients concernés sont inscrits par leurs médecins généralistes et pris en charge le plus rapidement possible. 190 Bruxellois reçoivent déjà une dose dès aujourd'hui.