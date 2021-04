Walter vend des terrariums dans son nouveau magasin de Jodoigne: "Il y a de la demande!"

Le commerçant vend ces petits habitats pour reptiles ou araignées sur mesure, à la demande du client. Et les commandes affluent.

Dans ce nouveau magasin, des terrariums. Une façon d'apporter du naturel dans son salon lorsqu'on ne possède pas de jardin. Mais ils sont aussi conçus pour abriter araignées, lézards et autres reptiles en tout genre.

Walter Toussaint se passionne depuis toujours pour ces animaux. L'ancien maçon s'est reconverti suite à un accident et depuis qu'il a ouvert, les demandes affluent. "Les commandes sont beaucoup pour les reptiles, style pogona, dragons d’eau, donc oui il y a de la demande. Maintenant tout dépend de l’animal, de ce qu’ils veulent réaliser, et alors on se met d’accord"



Walter ne vend pas d'animaux, mais conçoit ses terrariums sur mesure parfois dans du mobilier de récupération. Il fait partie d'une petite dizaine de nouveaux commerces qui se sont lancés à Jodoigne depuis le début du confinement.