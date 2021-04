Attentat à la pudeur à Anvers: reconnaissez-vous cet homme?

Le lundi 8 mars 2021 vers 12h00, un individu a commis des attouchements sur une jeune fille mineure qui se trouvait à l’arrêt du tram 10 situé dans la Montignystraat à Anvers.

Par la suite, la victime a revu cet homme dans le tram ainsi qu’à proximité de son école située dans l’Amerikalei.

L’individu est âgé entre 30 et 40 ans. Il est de corpulence mince et mesure entre 1m80 et 1m90. Il a le teint hâlé, les yeux bleu-vert, une moustache et une barbe. Il porte une boucle d’oreille (pierre scintillante) à l'oreille gauche.

Le jour des faits, il était vêtu d’une veste de pluie noire à capuche et une casquette noire de marque "Lacoste".

Témoignage

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.