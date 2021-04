3 morts dans l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu?" suite à un accident: un conducteur mis en examen

Un conducteur impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à trois membres de l'équipe du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu" vendredi dans la Vienne était alcoolisé au moment des faits, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Poitiers.



Cet artisan d'une trentaine d'années, domicilié dans la région, devait être mis en examen lundi soir à la suite de l'ouverture d'une information judiciaire pour homicides involontaires avec circonstance aggravante, a expliqué la même source à un correspondant de l'AFP.



Les analyses toxicologiques ont révélé un taux d'alcool de 0,8 gramme par litre de sang et l'homme, dont le casier judiciaire est vierge, conduisait à une vitesse supérieure à la limite, d'après le parquet, qui a expliqué que le véhicule de l'équipe de tournage pourrait avoir grillé un cédez-le-passage.



L'accident s'est produit vendredi soir quand deux voitures, l'une avec un conducteur seul et l'autre avec à bord quatre membres de l'équipe du film, se sont percutées à un carrefour à Pouant (Vienne), à une trentaine de km de Châtellerault où le long-métrage était en tournage.



Le quatrième membre de l'équipe est toujours hospitalisé à Poitiers dans un état grave, selon le parquet, qui a requis le placement sous contrôle judiciaire du conducteur mis en cause.



Le tournage a été suspendu jusqu'à nouvel ordre après ce drame, a indiqué lundi à l'AFP le producteur, UGC.



Signé Philippe de Chauveron, "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu" est le troisième opus d'une série de comédies à très grand succès, avec Christian Clavier et Chantal Lauby : "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" a attiré 12,3 millions de spectateurs en 2014 et la suite "Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu" a fait 6,7 millions d'entrées en 2019.