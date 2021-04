Une Tesla percute un arbre et tue 2 passagers aux USA: "Il y avait probablement un conducteur", affirme le constructeur

Tesla s'est défendu lundi après un accident mortel au Texas, assurant qu'il était "probable" qu'une personne était bien au volant au moment de la collision et maintenant que son logiciel d'aide à la conduite n'était pas enclenché.



Cet accident avait braqué les projecteurs sur les systèmes d'assistance à la conduite que le groupe propose, la police locale ayant assuré que selon les premiers éléments de l'enquête, il n'y avait apparemment pas de conducteur lorsque le véhicule s'est écrasé contre un arbre à Spring, dans la banlieue de Houston, le 17 avril.



Tesla coopère avec les différentes enquêtes en cours sur l'événement, a assuré un spécialiste de l'ingénierie du groupe, Lars Moravy, lors d'une conférence téléphonique lundi.



Il a été "constaté que le volant était déformé, ce qui implique la probabilité que quelqu'un était sur le siège du conducteur au moment de la collision, et toutes les ceintures ont été retrouvées après l'accident non accrochées", a-t-il déclaré.



Elon Musk a pour sa part répété, comme il l'avait déjà dit dans un tweet lundi dernier, que le logiciel Autopilot n'était pas en cause.



La fonction de direction automatique "n'était pas et ne pouvait pas être enclenchée dans ces conditions de route", a aussi relevé M. Moravy.



Il n'a en revanche pas encore été possible de récupérer les données de la voiture au moment de l'impact, recueillies sur une carte informatique, a-t-il souligné. "Mais les autorités locales y travaillent et nous attendons leur rapport."



Selon un responsable de la police du comté de Harris, Mark Herman, les autorités n'ont retrouvé que deux victimes, l'une à la place du passager et l'autre sur le siège arrière.



L'agence américaine de la sécurité routière, la NHTSA tout comme le Bureau national des transports et de la sécurité des Etats-Unis (NTSB) ont ouvert leurs enquêtes.



Les circonstances de l'accident ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, relançant les interrogations sur les capacités des logiciels d'aide à la conduite développés par Tesla.



Sur son site internet, le constructeur prévient que ses systèmes ne rendent pas le véhicule autonome et que la supervision active d'un conducteur reste nécessaire.