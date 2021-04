Vaccination: voici les communes où la campagne avance le plus vite

La Flandre fait-elle réellement la course de la vaccination en tête ? Il y a des différences importantes entre les régions et entre les différentes communes.

L'institut de santé publique, Sciensano, publie désormais les chiffres de la vaccination, commune par commune. Premier constat: côté flamand, on avance effectivement plus vite, mais c'est surtout vrai pour les plus âgés.

90 % des Flamands de plus de 75 ans ont été vaccinés. Alors qu'en Wallonie et à Bruxelles, on a du mal à dépasser les 70 %. On parle ici des Belges qui ont reçu une première dose.

Moins d'adhésion et plus de craintes au sud du pays

Il y a différents éléments pour expliquer cette différence. Nous savons qu’il y a moins d’adhésion au vaccin dans le sud du pays. Les 30-50 ans sont d'ailleurs les plus hésitants dans les sondages. Ils estiment que vu leur âge, la maladie ne les concerne pas. Il y a aussi des inquiétudes, plus marquées en Wallonie, pour le vaccin de la firme AstraZeneca, et ses très rares risques de thromboses atypiques.

Si on considère les chiffres globaux de la vaccination, toutes catégories d’âge confondues et l’administration des deux doses, la Wallonie et la Flandre sont au même niveau. Bruxelles est à la traîne. La région qui tire son épingle du jeu, ce sont les Cantons de l'Est.

Grandes différences entre les communes

Si on zoome sur la carte, on constate d'importantes différences entre communes, c'est le cas à Bruxelles et en Wallonie.

Dans la capitale, tout d'abord, Woluwe-Saint-Pierre a vacciné plus d'une personne sur trois. Alors qu'à Saint Josse, on atteint à peine une personne sur dix. En région montoise, Jurbise est en tête du classement avec plus de 30 % de sa population vaccinée. A Colfontaine, par contre, à peine 19 % des habitants le sont.

Dans le Brabant wallon, Nivelles arrive en tête, Ottignies Louvain-la-Neuve finit dernière. En province de Liège, pour finir, Liège et Verviers affichent des scores relativement bas.