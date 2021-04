Lagardère souffre encore de la crise au premier trimestre

Le groupe Lagardère a publié mardi un chiffre d'affaires en chute de 33,5% à 905 millions d'euros, encore très largement affecté par la crise sanitaire sur son activité de distribution dans les lieux de transport.

"Lagardère poursuit ses efforts de maîtrise des coûts et de contrôle de sa trésorerie sur l'intégralité du groupe", indique dans un communiqué l'entreprise, qui a confirmé lundi qu'elle étudiait sa transformation en société anonyme, ce qui mettrait fin au contrôle absolu du groupe par Arnaud Lagardère.

Un conseil de surveillance s'est tenu lundi, mais le sujet n'a pas été tranché, a indiqué en fin de journée à l'AFP une source proche du dossier, précisant que les négociations sur le changement de statut se poursuivent entre Arnaud Lagardère et ses puissants actionnaires, dont Vincent Bolloré (via Vivendi) et Bernard Arnault (groupe Arnault).

"Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours", écrit le groupe alors que le dossier a déjà connu de multiples revirements.

Dans le détail, le chiffre d'affaires des boutiques dans les gares et aéroport s'effondre de 57,6% à 341 millions d'euros, malgré une croissance en Chine et une "reprise progressive" aux Etats-Unis.

Celui de l'édition (Hachette) progresse en revanche de 11,6% à 509 millions d'euros, bénéficiant selon le groupe de l'"attrait pour la lecture" dans un contexte de fermeture des lieux culturels.

Parmi les autres activités, qui affichent une baisse de 8,3% à 55 millions d'euros, le pôle médias (le JDD, Paris Match, Europe 1, Virgin Radio, RFM et la licence Elle) est en repli de 3,5%, tandis que l'activité des salles de spectacles est quasiment à l'arrêt.