Vaccin AstraZeneca: le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke ravi d'avoir reçu sa première dose (vidéo)

Le ministre fédéral de la Santé s’est rendu ce matin dans le centre de vaccination d’Overijse, dans le Brabant flamand. Âgé de 65 ans et muni de sa convocation, il a reçu une première dose du vaccin contre le covid de la firme AstraZeneca.

A l’issue de son rendez-vous, il s’est dit "ravi d’être vacciné". "C’est quand même une protection, j’ai 65 ans et donc je suis dans la catégorie à risques, par rapport aux jeunes. Je dois dire que l’organisation était vraiment parfaite". Il a confié n’avoir rien senti, juste après l’injection. Le ministre a également rappelé que le vaccin AstraZeneca était "un vaccin sûr et efficace et qu’il était important de se protéger".