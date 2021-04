Nouveau rapport sur le coronavirus: voici les métiers les plus touchés en Belgique

Les prestations sur le lieu de travail en présentiel sont des sources de contamination potentielle. Un nouveau rapport de l’Université d’Hasselt, la KULeuven, l’Idewe et Sciensano a cartographié les activités sectorielles les plus exposées. Carole Schirvel, du commissariat Corona., a dévoilé le résultat de cette étude ce mardi lors du point presse du centre de crise.

Depuis le 11 mars et durant 14 jours, il a été demandé par le contact tracing aux personnes positives s’ils avaient été contaminés au travail. 23% ont répondu qu’ils ont été certainement ou probablement infectés sur leur lieu de travail.

Certains secteurs sont plus sensibles en raison de certains facteurs inhérents à leur activité, comme l’impossibilité de télétravailler et l’impossibilité de maintenir des distances de sécurité.

Industrie alimentaire, secteur manufacturier, coiffeurs et enseignants particulièrement touchés

« L’étude relève que l’industrie alimentaire, les secteurs de la transformation, de la production et de la conservation de la viande représentent des incidences particulièrement élevées. Plus de 1000 cas pour 100.000 travailleurs sur 14 jours. Le secteur de la transformation alimentaire nécessite donc une attention particulière », a détaillé Mme Schirvel.

Vient ensuite le secteur manufacturier. Comme par exemple la construction de meubles. « Il serait intéressant de se pencher sur une adaptation des protocoles les concernant », note-t-elle.

Ensuite arrivent les professions de contact non-médicales. Parmi celles-ci, l’augmentation la plus élevée a été constatée parmi les coiffeurs non-indépendants malgré les mesures sanitaires et les protocoles mis en place.

Enfin, sur ces 14 jours, on a constaté une forte augmentation de l’incidence parmi et auprès des professeurs de l’enseignement obligatoire, en parallèle à l’augmentation des cas chez les élèves et étudiants. Le taux d’incidence montait à 670 cas pour 100.000 habitants contre 632 cas en moyenne dans la population. « Grace aux longues vacances de Pâques, le taux d’incidence a fortement diminué pour approcher celui de la population générale. Les auteurs plaident donc pour une attention constante à l’école », ajoute-t-elle.

Mais aussi le nettoyage, la collecte des déchets, les call-centers ou les activités d’emballage

Une attention particulière a aussi été apportée dans le rapport au secteur du nettoyage et des titres-services. Une incidence élevée y a aussi été constatée alors qu’aucun dépistage systématique n’y a lieu. Le risque accru de se retrouver avec des personnes infectées tout au long d’une journée y est important.

Enfin, une forte augmentation a également été constatée, sans que les causes ne soient claires à ce stade, dans la collecte des déchets, les centres d’appel ou les activités d’emballage. « Il vaudrait la peine d’examiner si des protocoles plus stricts y sont nécessaires », selon Carole Schirvel.

Les soins de santé et les maisons de repos protégés par le vaccin

« La vaccination porte ses fruits », a-t-elle également détaillé. Le rapport note une baisse significative des incidences dans le secteur de soins de santé, des travailleurs hospitaliers, extra-hospitaliers ou en résidence collective de soins, où on ne constate plus d’augmentation des cas.

Le rapport s’est basé sur la collecte de données factuelles. Les données de recherches de contacts et les données ONSS, qui permettent de cibler les cas positifs dans une même entreprise, ont été analysés.

« Cette analyse permettra d’affiner la lutte contre la propagation du coronavirus sans mettre en péril la vitalité de nos entreprises ou d’autres secteurs d’activité », a-t-elle conclu.