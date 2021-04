Coronavirus: quand les femmes enceintes (et à quel moment de la grossesse) pourront-elles se faire vacciner?

Les femmes enceintes ont été ajoutées la semaine dernière à la catégorie des personnes prioritaires, "en cas d’infection, celles-ci ont un risque accru de symptômes graves et d’accouchement prématuré", a indiqué Sabine Stordeur, coresponsable de la task force vaccination.

Elles ont donc la possibilité de se vacciner plus tôt et il est préférable de la faire dès le début du 6ème mois de grossesse. A la naissance, l’enfant aura des anticorps contre le covid. Cette vaccination se fera dans un centre avec un vaccin Pfizer ou Moderna. "Cela concerne environ 300 femmes enceintes par centre de vaccination, cela n’aura donc aucun impact sur la vaccination des 65 ans et plus et des personnes à risques". A partir du 4 mai, leur médecin généraliste pourra les inscrire sur la liste prioritaire. Si elles n’ont pas de médecin généraliste, elles devront en contacter un, car un gynécologue ne pourra le faire.



Ces vaccins sont-ils sûrs pour les femmes enceintes ?



Ce groupe n’a pas été inclut dans les essais cliniques, les données sont donc limitées. Néanmoins, aux Etats-Unis où la vaccination a une longueur d’avance sur l’Europe, près de 87.000 femmes enceintes ont été vaccinées et "aucun problème de sécurité n’a été déclaré à ce jour", a précisé Sabine Stordeur. "Aucune complication n’a d’ailleurs été signalé avec d’autres vaccins, vivants et non-vivants similaires, par exemple le vaccin contre le virus Ebola", a poursuivi Sabine Stordeur qui conseille aux femmes enceintes qui auraient des questions d’interroger leur médecin afin de pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause.

La vaccination est aussi possible durant l’allaitement, sans devoir l’interrompre. Les vaccins ne comportent pas de virus vivants et les composants du vaccin sont décomposés très rapidement, après injection. La vaccination n’a aucun impact sur la fertilité des hommes et des femmes, a rappelé la coresponsable de la task force vaccination : "Aux Etats-Unis, le nombre de nouvelles grossesses chez les personnes déjà vaccinées le confirme".