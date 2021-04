Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inde : situation "déchirante" -

Epicentre de la pandémie depuis plusieurs jours, l'Inde a enregistré lundi un record mondial de 352.991 contaminations et un record national de 2.812 décès. Avec plus de 192.000 morts, c'est le quatrième pays le plus endeuillé au monde. Les crématoriums fonctionnent à plein régime ces derniers jours.

La situation du pays est plus que "déchirante", a déploré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a envoyé plus de 2.600 personnels en renfort.

- Inde: arrivée de l'aide internationale -

La première cargaison d'aide médicale britannique - 100 ventilateurs et 96 concentrateurs d'oxygène - est parvenue mardi matin à Delhi, la capitale indienne. Neuf conteneurs aériens britanniques chargés d'approvisionnement sanitaire seront envoyés cette semaine.

Paris enverra également dans la semaine huit unités de production d'oxygène, des containers d'oxygène et des respirateurs.

Washington va envoyer des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide, ou encore des respirateurs.

- Le Brésil refuse le vaccin russe -

L'agence de régulation sanitaire du Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde avec près de 400.000 décès, s'est opposée lundi soir à la demande de plusieurs Etats du pays d'importer le Spoutnik V.

Des experts ont fait valoir des "incertitudes" sur le vaccin russe qui n'a toujours pas été approuvé par les agences sanitaires européennes et américaines.

La Russie dénonce un refus "politique" du Brésil contre son vaccin, qui a été autorisé par plus de 60 pays, selon l'institut Gamaleïa qui l'a créé.

- Turquie: confinement national -

La Turquie se confine jeudi soir jusqu'au 17 mai, a ordonné le président Erdogan. Le pays a enregistré lundi plus de 37.000 nouveaux cas de Covid-19 et 353 décès après avoir atteint des pics à plus de 60.000 contaminations par jour depuis début avril.

Tous les commerces et entreprises non-essentiels seront fermés pendant ce confinement qui couvre la fête musulmane de trois jours marquant la fin du mois de jeûne du ramadan.

- Les Ecossais de retour au pub -

Lundi, les Ecossais ont pu savourer leur première pinte de bière au pub de l'année: les établissements étaient fermés depuis le 26 décembre.

Si les Ecossais doivent consommer de l'alcool à l'extérieur, ils sont autorisés à prendre un repas à l'intérieur des cafés et restaurants.

- Nouméa réduit la quarantaine des vaccinés -

La Nouvelle-Calédonie, exempte de Covid-19, va réduire de 14 à 7 jours la quarantaine obligatoire pour les voyageurs vaccinés.

Ce protocole concerne les passagers ayant reçu les deux doses de vaccin "au minimum 14 jours" avant de poser les pieds sur le Caillou. Un prélèvement sanguin sera effectué.

- Plus de 3,1 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.122.150 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 10h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts (572.674) suivi par le Brésil (391.936), le Mexique (215.113 morts), l'Inde (197.894 morts) et le Royaume-Uni (127.434 morts).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

