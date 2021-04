L'asbl Os'Mose s'installe dans son nouveau centre : "Le bâtiment a été uniquement subventionné par fonds propres"

L'association qui forme des chiens d'assistance pour personnes handicapées, diabétiques ou épileptiques attendait cela depuis 10 ans !

C'est un projet vieux de 10 ans, qui devient enfin réalité. Après plusieurs années de construction, l'asbl Os'Mose emménage dans son nouveau centre situé à Tilff (chemin du Halage). Dans 2 semaines, l'équipe devrait être complètement installée. Ce nouveau bâtiment, entièrement pensé pour les PMR (personnes à mobilité réduite), est composé d’une cafétéria, d’un préau couvert de 200 m², d’un cabinet vétérinaire, de bureaux et même d’un appartement fictif, où les chiens peuvent s’entrainer en situation réelle.

Autre signe distinctif du bâtiment, il est entièrement écologique. En ossature bois, les murs et la toiture sont en argile et en paille. Le sol est recouvert de caoutchouc naturel. L’ensemble des matériaux utilisés proviennent de la province de Liège.

"Le bâtiment a couté plus d’un demi-million. Il a été subventionné uniquement par fonds propres (par ce que nous avions collecté pendant 10 ans) et par des mécènes privés et des fondations auprès desquelles nous avons bataillé."

Heureusement, l’association a pu compter sur l'aide de 50 bénévoles et sur une belle solidarité pour construire ce centre unique en son genre.

"Opération Cuberdons"

Chaque année, l’asbl forme une quinzaine de chiens. Pour financer ces formations, l’asbl compte dès lors sur l'opération Cuberdons qui débutera début mai.

Quinze mille boites de cuberdons sont à vendre au prix de 5 euros chacune. Les bénéfices de cette opération permettront la formation de 2 chiens étant donné qu’un chien coute environ entre 15 et 20 mille euros.

Pour vous procurer ceux-ci, vous avez la possibilité de vous rendre dans un des nombreux points de vente ou de les acheter directement en ligne, sur le site de Os’Mose.