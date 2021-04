Dermagne garde un espoir ténu dans un accord

(Belga) Le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne, a dit garder l'espoir d'un accord entre les partenaires sociaux en vue d'un accord interprofessionnel, a-t-il indiqué mardi en commission de l'Emploi de la Chambre. Il prendra les contacts nécessaires dans les heures et jours à venir en vue de débloquer la situation.

"Il faut laisser de la place à la concertation sociale. Je caresse toujours l'espoir-de plus en plus ténu, je le reconnais- qu'un accord soit possible", a-t-il déclaré. La concertation sociale, qui achoppe sur la question de l'augmentation des salaires, ne se limite pas à ce thème, a souligné M. Dermagne. Dans le cadre de la note qu'il a adressée aux représentants patronaux et syndicaux, le ministre a rappelé que d'autres dossiers comme les fins de carrière et le salaire minimum étaient concernés. Les syndicats ont estimé ce mardi qu'il n'était plus possible de négocier dans le cadre actuel d'une norme impérative de 0,4% de progression salariale en plus de l'indexation. (Belga)