La Bourse de Paris termine stable (-0,03%) à 6.273,76 points

La Bourse de Paris a terminé stable (-0,03%) mardi, à l'issue d'une séance où les investisseurs sont restés en retrait avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), prévue mercredi, et malgré de bons résultats d'entreprises.

L'indice vedette CAC 40 a perdu 1,76 points à 6.273,76 points. Lundi, il avait fini en hausse de 0,28%.

"C'était une journée d'attentisme classique avant les grandes échéances des jours à venir", constate Adrien Dumas, directeur actions chez Mandarine Gestion.

A savoir l'issue de la réunion de la Fed, qui communiquera mercredi soir, et les résultats des géants de la tech: Microsoft et Alphabet doivent notamment publier leurs chiffres après la clôture de Wall Street mardi.

Vu les valorisations très élevées de certaines entreprises, la moindre déception par rapport aux attentes mène à des sanctions sur les marchés. Et à l'inverse, lorsque les résultats publiés sont bons, le cours ne bondit pas forcément autant qu'escompté.

Schneider Electric, par exemple, a dépassé les attentes mais le cours de son action a peu évolué mardi car "le titre avait déjà bien progressé cette année", selon Adrien Dumas, qui estime que "les investisseurs avait déjà anticipé" beaucoup de bonnes nouvelles. "Ces publications de résultats sont une confirmation que l'économie va mieux et que les entreprises en bénéficient."

Dans la course à la reprise économique, la France et l'Allemagne ont appelé la Commission européenne à examiner "au plus tôt" les plans de relance nationaux pour éviter que l'Europe, fragilisée par les ratages de la vaccination, ne se laisse distancer par la Chine et les Etats-Unis.

Du côté des indicateurs, la confiance des consommateurs américains a grimpé plus qu'attendu en avril, et est désormais au plus haut depuis le début de la crise.

En France, le nombre de chômeurs a légèrement diminué de 0,4% au premier trimestre, se stabilisant après les montagnes russes de 2020.

Le gouvernement allemand a de son côté rehaussé mardi à 3,5% ses prévisions de croissance pour 2021, contre 3,0% estimé en janvier.

Le Parlement européen devrait en outre approuver mardi l'accord commercial de l'UE avec le Royaume-Uni, ultime étape d'un Brexit éreintant.

Michelin recule

En queue de peloton du CAC 40, Michelin a perdu 1,60% à 125,80 euros, après avoir enregistré au premier trimestre un chiffre d'affaires toujours inférieur au niveau d'avant la pandémie, mais néanmoins en progression de 2,3%, à 5,45 milliards d'euros.

Lagardère tient à son intégrité

Lagardère a perdu 0,77% à 23,24 euros.

Le chiffre d'affaire a chuté de 33,5% à 905 millions d'euros au premier trimestre.

Arnaud Lagardère, le dirigeant du groupe, a par ailleurs assuré qu'il ne céderait aucune activité si les discussions en cours avec ses principaux actionnaires pour transformer le statut en société anonyme aboutissent.

Schneider Electric solide

Le géant français des équipements électriques a pris 0,73% à 137,52 euros. Le groupe a vu son activité croître de 11,9% au premier trimestre et a décidé de relever son objectif pour l'année.

BioMérieux souffre

BioMérieux plongeait de 6,89% à 101,30 euros, lesté par la révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2021, même si le laboratoire a publié des ventes en hausse solide au premier trimestre.

Une commande pour Thales

Le titre Thales restait stable (-0,44% à 85,38 euros) après l'annonce d'un contrat pour fournir à l'américain Lockheed Martinau jusqu'à 55 sonars de lutte anti-sous-marine.