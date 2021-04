Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de masque pour les Américains vaccinés -

Aux Etats-Unis, les personnes vaccinées n'ont plus besoin de porter de masque lorsqu'elles sont en extérieur, mis à part lorsqu'elles se trouvent dans des foules, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines.

- Inde: arrivée de l'aide internationale -

La première cargaison d'aide médicale britannique - 100 ventilateurs et 96 concentrateurs d'oxygène - est parvenue mardi matin à Delhi, la capitale indienne. Neuf conteneurs aériens britanniques chargés d'approvisionnement sanitaire seront envoyés cette semaine.

Paris enverra également dans la semaine huit unités de production d'oxygène, des containers d'oxygène et des respirateurs.

Washington va envoyer des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide, ou encore des respirateurs.

- Signes encourageants au Mexique -

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, s'est dit "encouragé" mardi par le ralentissement de la pandémie observé ces derniers jours, une réduction des cas de Covid-19, des décès et des hospitalisations, étant constatée depuis 14 semaines dans le pays.

- Restrictions aux frontières -

L'Islande interdit désormais l'entrée sur son territoire des voyageurs en provenance de seize pays considérés comme étant des zones à "haut risque" de contamination, dont la France.

De son côté, la Belgique a décidé d'interdire l'entrée dans le pays des voyageurs en provenance d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud afin d'endiguer la propagation des variants locaux du coronavirus.

Le gouvernement espagnol va imposer une quarantaine de 10 jours à tous les voyageurs en provenance d'Inde.

- Pression sur Bruxelles -

La France et l'Allemagne ont appelé mardi la Commission européenne à examiner "au plus tôt" les plans de relance nationaux pour éviter que l'Europe, fragilisée par les ratages de la vaccination, ne se laisse distancer par la Chine et les Etats-Unis dans la course à la reprise mondiale.

- Brésil: enquête sur la gestion de la crise -

Le Sénat brésilien a instauré mardi une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement du président Jair Bolsonaro, qui a minimisé la pandémie sous tous ses aspects, rejetant le confinement, le port du masque et même les vaccins.

- Russie: recul de l'espérance de vie -

Pour la première fois en près de 20 ans, l'espérance de vie à la naissance des Russes a reculé en 2020 de près de deux ans sous l'effet du coronavirus, selon des statistiques du ministère de la Santé publiées mardi.

Cet indicateur avait atteint 73,3 ans en 2019, avant de reculer brutalement à 71,5 ans entre janvier et décembre 2020.

- Pèlerinage gitan annulé -

Le traditionnel pèlerinage gitan des Saintes-Maries-de-la-mer, près d'Arles (Sud de la France), qui devait se dérouler les 24, 25 et 26 mai, est annulé pour la deuxième année consécutive en raison de l'épidémie de Covid-19.

Chaque année, Roms, Manouches, Tsiganes et Gitans viennent de toute l'Europe pour vénérer Sara la Noire pendant huit à dix jours dans ce petit village de Méditerranée à l'embouchure du Rhône.

- Plus de 3,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.122.150 morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts (572.674) suivi par le Brésil (391.936), le Mexique (215.113), l'Inde (197.894) et le Royaume-Uni (127.434).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

