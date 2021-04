Nigeria : sept tués dans l'attaque d'un camp de déplacés dans le centre

(Belga) Des hommes armés ont attaqué mardi un camp de déplacés dans l'Etat de Benue, dans le centre du Nigeria, tuant sept personnes et en blessant neuf autres, a déclaré le gouverneur de cet Etat.

L'attaque a eu lieu à l'aube sur ce camp abritant près de 21.000 personnes ayant fui leurs villages à la suite de précédents affrontements entre éleveurs et agriculteurs. "Sept personnes sont mortes dans l'attaque" et de nombreux blessés ont été transportés à l'hôpital, a déclaré mardi le gouverneur de Benue, Samuel Ortom, en visitant ce camp, à la périphérie de Makurdi, la capitale de l'Etat. L'Etat de Benue est situé dans la région de Middle Belt, secouée depuis des années par des affrontements meurtriers entre éleveurs nomades et agriculteurs locaux, autour d'enjeux fonciers et de rivalités pour le contrôle des pâturages et de l'eau. L'attaque, vraisemblablement perpétrée par des bergers peuls, était "inhumaine, barbare et inacceptable", a dénoncé le gouverneur qui a lancé un appel au président nigérian Muhammadu Buhari pour qu'il agisse au plus vite. Les raisons de cette dernière attaque ne sont pas connues avec exactitude, mais les tensions sont en hausse dans la région depuis que le gouvernement y a promulgué une loi interdisant le pâturage ouvert du bétail. Ces deux dernières semaines, plus de 70 personnes ont été tuées dans différentes parties de l'Etat, selon le gouverneur. Ces conflits autour de la terre constituent un défi supplémentaire pour les forces de sécurité du pays qui se battent sur plusieurs fronts: une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de dix ans dans le Nord-Est, des bandes de criminels kidnappeurs dans le Nord-Ouest et une milice séparatiste dans le Sud-Est.