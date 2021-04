"Ce 30 avril congé dans les écoles, je le garde en travers de la gorge", confie une mère en colère

Isabelle, une maman de 2 adolescents de la province de Hainaut, a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour nous exprimer son mécontentement. Ses enfants sont scolarisés en 2ème et 5ème secondaire à Mons et selon elle, les dispositions prises pour permettre l’enseignement à distance de son fils aîné en pleine pandémie sont très pénibles à vivre, et certaines décisions comme garder le 30 avril comme jour de congé, difficiles à avaler.

Jointe par nos soins, la mère qui poursuit ses activités professionnelles en télétravail nous détaille son quotidien. Elle explique que sa fille qui est en deuxième secondaire est en permanence à l’école avec son masque mais que son fils de 16 ans doit suivre une semaine sur deux des cours en distanciel (il retrouvera l'école à temps plein le 10 mai).

Et de nous décrire ses journées à la maison. "Il passe 3 heures sur Zoom et le reste du temps, il doit ingurgiter de la matière par lui-même comme le font les étudiants du supérieur. A 16 ans je trouve cela un peu tôt. Les jours où il est en présentiel, il y a d’office un jour de la semaine qui est consacré à des interrogations pour voir si la matière a bien été étudiée et que les colonnes des bulletins soient toujours bien remplies. Mon mari et moi offrons à notre fils des cours particuliers en physique et en mathématiques les samedis pour qu’il puisse rattraper la matière qui n’a pas été vue", concède la mère, inquiète.

Et de dénoncer ces dispositions : "C’est malheureux, il y a eu une pandémie et nos enfants ont été victimes de ce fléau mais il y a un vrai problème de justice sociale. Tous les jours, je pense à tous les autres adolescents qui sont seuls chez eux et qui doivent se prendre en charge, aux parents qui sont partis sur leurs lieux de travail la boule au ventre en espérant que leurs enfants fassent le nécessaire, et à ceux qui n’ont pas les moyens de payer des profs particuliers à leurs enfants… Cette pandémie sera selon moi la fracture sociale assurée. Cela me chagrine pour mes enfants et tous les autres. Ce n’est pas de la faute de la ministre, ni des enseignants dont je salue le courage, mais certaines décisions ont manqué de jugement", estime la mère de famille.

Et la mère de nous citer par exemple ce vendredi 30 avril décrété par le ministre de l’Enseignement comme un jour de congé scolaire en récupération du 1er mai. "J’ai ce 30 avril en travers de la gorge. Pourquoi maintenir ce jour de congé ? Est-il réellement une priorité alors que nous devons faire face à une pandémie, nous montrer flexibles et faire en sorte que nos enfants apprennent au maximum dans ces conditions regrettables ? Pourquoi ne pas l’avoir mis à la place du 30 avril, le 30 juin ? L’année scolaire se finit de toute façon toujours plus tôt et on ne fait plus rien à la fin de l'année. Vu les circonstances exceptionnelles, on aurait pu le déplacer", estime la Montoise.

Nous avons demandé à la ministre de l’Enseignement de réagir. Son porte-parole Jean-François Mahieu ne comprend pas vraiment cette polémique autour de ce congé scolaire déterminé il y a un an, le 30 avril 2020. "A ce moment-là, les personnes en charge étaient loin d’imaginer que la pandémie du coronavirus sévirait toujours en Belgique", nous précise-t-il. A la suggestion de notre internaute, qui propose de reporter ce congé à la fin du mois de juin, Jean-François Mahieu n'est pas du même avis que notre témoin. "Ce n’est pas vrai qu’on ne fait plus rien à la fin de l’année scolaire", maintient-il.

Les responsables des calendriers scolaires ne semblent pas pouvoir faire preuve de beaucoup de flexibilité même en temps de pandémie...