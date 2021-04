Échec des négociations sur les salaires: "Les augmentations et les congés doivent pouvoir être discutés dans certains secteurs"

Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale du syndicat chrétien CSC, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Au micro de Fabrice Grosfilley, elle a commenté l’échec des négociations salariales entre patrons et syndicats dans le cadre d'un accord interprofessionnel (AIP) 2021-2022.

La secrétaire générale du syndicat chrétien explique pourquoi les discussions n’ont pas pu continuer : "Les syndicats ont constaté avec les employeurs que les visions étaient trop éloignées sur les possibilités d’augmenter les salaires pour les deux années à venir". "On aurait préféré aboutir à un accord mais les conditions pour y arriver n’étaient pas remplies", estime la représentante qui rappelle la préoccupation de son syndicat : avoir la possibilité de discuter des augmentations de salaire ou de congés dans les entreprises et les secteurs, où c’est possible dans le contexte de pandémie.

En l’absence d’accord interprofessionnel, y aura-t-il de l’agitation sociale dans les mois qui viennent ? "Les discussions se feront dans les entreprises et les secteurs, en fonction de l’état d’esprit qui règne dans ces sociétés", indique Marie-Hélène Ska. "Ce que nous ne voulons pas, c’est que des discussions qui ont lieu aujourd’hui pénalisent la situation et la négociation sur les salaires en 2023, en 2024. Que ce soit le 30 avril, le 2 mai ou le 3 mai, il faudra qu’on se remettre autour de la table pour aborder les sujets qui font le cœur aujourd’hui de ce qui vit dans le monde du travail".