Sortie d’ "Enfer et Dames nations" : une BD sur nos Diables Rouges

À quelques semaines de l’Euro, le dessinateur et auteur de bande dessinée Stéphane Dauvin, alias Stédo, sort aujourd'hui "Enfer et Dames Nations".

Ce livre est entièrement consacré aux Diables Rouges. L’auteur Paliseulois, connu notamment pour sa série de BD "les Pompiers", est un grand fan de notre équipe nationale depuis tout petit "même quand ils étaient très très très mauvais". Il se dit impressionné par cette super génération.

Cette BD est le tome 7 de la série consacrée aux Diables rouges. En 2018, avant le Mondial en Russie, le précédent tome publié "Les Diables Rouges. L’épopée russe" avait été vendu à plus de 20 000 exemplaires, un tout beau succès.

Son nouvel album devait sortir avant l’Euro 2020. Mais comme celui-ci a été reporté à cause du Covid, sa sortie aussi.

Pages après pages et gags après gags, "Enfer et Dames Nations" met en scène les Thibaut Courtois, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, mais aussi Thomas Meunier régional de l’étape, lui aussi ardennais. Apparaissent aussi dans cet ouvrage, des petits jeunes très prometteurs comme Tim Castagne et Charles de Ketelaere. Et pour être complet, l’entraineur Roberto Martinez, sans oublier bien-sûr le 12ème homme, les supporters des Diables.

Les principaux joueurs pressentis pour l’Euro 2020 sont donc présents. Difficile en revanche, de composer avec les blessures. Il a notamment fallu enlever Vincent Kompany suite à son départ.

Une succession de gags

Il ne s’agit pas d’une histoire contée de la première à la dernière page, mais d’une succession de gags qui mettent parfois nos Diables dans des situation concasses.

"On est parti de ce qu’on croit connaitre d’eux, donc ce qui parait dans la presse et les petites anecdotes. On s’est peut-être trompé à quelques moments, mais je pense qu’on a essayé de faire un album bienveillant. De toute façon l’union belge est derrière pour surveiller entre guillemets."

Côté dessin, il ne s’agit pas de caricatures, les traits principaux de chaque joueur sont repris et transformés en cartoon.

La BD réalisée par Stédo est aussi signée Krings, dessinateur ainsi que Lapuss’ et Flazar tous deux scénaristes.

Sortie officielle en librairie ce mercredi 28 avril.