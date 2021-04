L'action de l'Union Européenne contre AstraZeneca sera débattue le 26 mai

(Belga) Le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé, a fixé mercredi les débats dans le litige opposant l'Union Européenne au laboratoire pharmaceutique AstraZeneca au 26 mai prochain. Les parties plaideront toute la journée et une seconde audience pourrait être ajoutée si nécessaire. L'Union Européenne a cité en justice AstraZeneca pour non respect du contrat conclu l'été dernier, prévoyant des livraisons de vaccins contre la Covid-19 aux 27 Etats membres.

L'Union Européenne, agissant en son nom personnel et au nom de ses États membres, a cité la sprl de droit suédois AstraZeneca AB devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles en référé. Elle entend voir condamner AstraZeneca à prendre diverses mesures destinées à rattraper le retard dans le cadre de la fabrication et la livraison des doses de vaccin contre la Covid-19, sous peine d'astreintes. L'Union Européenne estime que les termes du contrat avec AstraZeneca n'ont pas été respectés et que l'entreprise pharmaceutique n'a pas été en mesure de mettre en oeuvre une stratégie fiable pour assurer des livraisons du vaccin en temps et en heure. Selon l'Union Européenne, AstraZeneca n'a livré, au premier trimestre 2021, que 30 millions de doses aux pays européens, sur les 120 millions qui avaient été convenues. Au deuxième trimestre de l'année, le groupe suédo-britannique ne compte en fournir que 70 millions sur les 180 millions attendues. (Belga)