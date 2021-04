Un homme arrêté pour avoir escroqué ses 35 petites amies (vidéo)

Takashi Miyagawa, un travailleur à temps partiel de 39 ans, sans domicile fixe, a été arrêté à Osaka au Japon pour avoir escroqué 35 femmes avec lesquelles il prétendait avoir une relation sérieuse.



Il mentait sur sa date d’anniversaire afin de se faire offrir des cadeaux par ses nombreuses victimes, à qui il promettait le mariage. Il a dit à une femme de 40 ans que son anniversaire était en juillet, et à une autre de 35 ans que son anniversaire était en avril. Le nombre actuel de victimes s'élève à 35. Elles accusent Miyagawa de les avoir escroquées de centaines d’euros.

Miyagawa aurait rencontré ses victimes alors qu'il vendait des pommeaux de douche et d'autres équipements par le biais d'une société de marketing. Il aurait entamé des relations amoureuses avec chacune d'entre elles dans le seul but de les arnaquer.



Mais comme il a commencé à se perdre dans son tissu de mensonges, les femmes ont peu à peu découvert l’escroquerie. Elles ont toutes formé une "association de victimes" et l'ont dénoncé à la police en février dernier.