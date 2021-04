Un mois d'avril 2021 plus froid que la normale

(Belga) Avril 2021 a été plus froid que la normale, selon les observations de l'Institut royal météorologique (IRM) communiquées mercredi. La température moyenne (7,3°C), la température minimale moyenne (2,5°C) et la température maximale moyenne (11,9°C) du mois, toutes les trois calculées en tenant compte des prévisions pour les prochains jours, ont été inférieures de 3 à 4°C à la normale climatique pour la période 1991-2020.

Les températures étaient également froides le mois dernier par rapport aux valeurs normales pour la période 1961-1990. La température moyenne du mois d'avril n'a jamais été aussi basse depuis 1986, souligne l'IRM. À cette époque, la température moyenne était de 6,6°C, la température minimale moyenne de 3,0°C et la température maximale moyenne de 10,4°C. Selon l'Institut royal météorologique, le temps froid et capricieux du début du mois est dû au vent de nord-est qui a dominé le mois dernier (18%), alors qu'en avril, le vent souffle généralement alternativement du nord-est (est) ou du sud-ouest (ouest). "Pendant les journées chaudes de la fin mars, une zone de haute pression s'est formée sur l'Europe centrale qui, avec un flux de sud, a envoyé de l'air très doux du Sahara vers notre pays. Une semaine plus tard, au début du mois d'avril, une vaste zone de basse pression se trouvait au-dessus de la Scandinavie et de l'Europe centrale et une zone de haute pression au-dessus de l'océan Atlantique. Entre ces deux systèmes s'est créé un flux de nord, qui a amené de l'air froid depuis le pôle Nord vers notre pays", explique l'IRM. L'Institut royal météorologique rappelle qu'un temps froid comme celui de ce mois d'avril peut se produire dans un climat qui se réchauffe, la météo et le climat décrivant l'évolution des phénomènes atmosphériques sur des échelles de temps différentes: la météo sur des échelles de temps de quelques jours à quelques semaines, tandis que le climat sur des échelles de temps d'un an ou plus. (Belga)