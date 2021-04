Le 112 et le 101 recrutent 60 nouveaux employés: en voici les profils

Les centrales 112 et 101 cherchent 60 nouveaux opérateurs et calltakers (preneurs d'appels), annonce le Service public fédéral (SPF) Intérieur mercredi.

Le SPF Intérieur lance un appel à candidatures pour 20 opérateurs francophones ayant une bonne connaissance du néerlandais et 20 opérateurs néerlandophones ayant une bonne connaissance du français pour le centre d'urgence 101 à Bruxelles. Les centrales d'urgence 112 et 101 de Liège recherchent 20 opérateurs francophones ayant une bonne connaissance de l'allemand. Aucune expérience n'est requise, mais il est tout de même demandé de savoir garder son sang-froid afin de traiter les six millions d'appels que les centrales prennent chaque année.

Les candidats sélectionnés suivront une formation théorique et pratique de trois à quatre mois afin d'apprendre le métier. Les intéressés ont jusqu'au 20 mai pour poser leur candidature via le site web du Selor.