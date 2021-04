La Bourse de Paris termine en hausse de 0,53%

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,53% mercredi, portée par le secteur bancaire, alors que les autres marchés se sont montrés plus attentistes avant une déclaration de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice vedette CAC 40 a gagné 33,22 points à 6.306,98 points. Il a même atteint les 6.320,11 points en séance, un plus haut depuis novembre 2000. Mardi il avait fini stable (-0,03%).

"Les bancaires, très représentées dans le CAC 40, ont tiré l'indice de la Bourse de Paris à un nouveau plus haut", constate Grégory Bailly, expert en investissements financiers chez Milleis Banque.

Les rendements des Bons du Trésor, se sont légèrement appréciés depuis mardi, atteignant 1,63% pour la dette américaine à 10 ans. Les marges des banques sont corrélées à ces taux.

Les investisseurs ont également bien accueilli les résultats solides de la veille des géants américains de la tech Microsoft et Alphabet et attendent désormais Facebook et Apple prévus mercredi soir.

"Plus largement, le marché reste attentiste par rapport à l'évolution de la crise sanitaire et surtout à l'issue de la réunion de la Fed", qui devrait être divulguée au cours de la soirée, poursuit M. Bailly.

La Réserve fédérale devrait marteler dans son communiqué que l'économie américaine a commencé à se redresser, mais qu'un resserrement trop hâtif des conditions monétaires pourrait mettre en péril cette reprise.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne a mis en garde contre une possible vague de faillites en zone euro, d'entreprises endettées et souffrant des suites de la pandémie du Covid-19, à moins que les Etats n'opèrent un "soutien accru" pour leur solvabilité.

Les bancaires tirent le CAC

Dans le sillage des banques européennes Deutsche Bank, Lloyds et Banco Santander, qui ont engrangé des bénéfices au premier trimestre, les bancaires françaises ont progressé, profitant également de l'appréciation des rendements obligataires.

Société Générale, en tête du CAC 40, a gagné 3,60% à 23,62 euros, BNP Paribas 3,12% à 53,48 euros et Crédit Agricole 1,30% à 12,75 euros.

Sanofi plébiscité

Sanofi a pris 2,42% à 87,47 euros à la faveur de performances solides et d'un bénéfice net ressorti au-dessus des attentes au premier trimestre.

Total recherché

Le géant français Total (+1,78% à 37,45 euros) va prendre une participation de 10% dans une filiale de Novatek qui construit actuellement deux terminaux de transbordement de gaz naturel liquéfié extrait dans l'Arctique.

Du nouveau chez Suez

Le spécialiste allemand du recyclage Remondis s'est dit prêt à acquérir "jusqu'à 40%" du nouveau Suez, le futur groupe prévu par l'accord de rapprochement entre Suez (+0,23% à 19,96 euros) et Veolia (+0,98% à 26,68 euros).

Bic rallume la flamme

Bic a progressé (+9,94% à 59,20 euros) à la faveur d'une nette progression de ses revenus et bénéfices au premier trimestre grâce à un bond de ses ventes de briquets aux Etats-Unis, venu compenser une déprime persistante dans les stylos et rasoirs face à la pandémie.