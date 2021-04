100 jours après l'incendie à Bozar, la musique résonne à nouveau dans la salle Henry Le Bœuf

L'orchestre en résidence au Bozar, le Belgian National Orchestra, a joué mercredi matin dans la salle Henry Leboeuf, pour marquer sa réouverture 100 jours après l'incendie du 18 janvier dernier.

La salle de concert est à nouveau pleinement opérationnelle et prête à accueillir la finale du Concours Reine Elisabeth du 24 mai au 9 juin. Certains stigmates de l'incendie restent encore visibles, notamment au niveau du deuxième balcon, mais ils n'empêchent en rien une reprise de manière sécurisée. Ces premiers morceaux de musique joués après l'incendie constituaient une répétition du Belgian National Orchestra pour le concert avec Hugh Wolff à la direction et Baiba Skride au violon solo, qui sera enregistré dimanche sans public et diffusé le 19 mai en radio. "Nous sommes en résidence permanente à Bozar et donc c'est comme un retour à la maison", a commenté Nicolas Schoevaerts, représentant de l'orchestre. "C'est très important pour nos musiciens car nous jouerons la finale du Concours reine Elisabeth dans cette salle et cela nous permet de retrouver nos marques".

"C'est un moment symbolique fort", a souligné Jérôme Giersé, directeur Musique Bozar. "On récupère notre outil de travail pour réaliser notre mission de porter la musique au public. C'était aussi important de pouvoir accueillir le concours reine Elisabeth, depuis toujours au Bozar, pour sa finale". L'orgue de la salle de concert a été complètement démonté en vue d'un examen approfondi. "On est au minimum sur deux ans de travaux pour l'orgue, pour, on l'espère, courant 2023, sans pouvoir s'avancer", continue Jérôme Giersé. "Mais, on peut affirmer que l'orgue est considéré comme un élément constitutif de la salle et qu'il va être restauré. On considère que la salle ne sera véritablement complète qu'avec son orgue reconstruit. Il y a eu des actions de nettoyage dans la salle, la vérification des systèmes incendie, de l'éclairage, de l'électricité... La salle est sûre, mais les travaux de plafonnage et le traitement des parquets auront lieu à partir de juillet, quand la salle est fermée comme tous les ans. Cela permet de ne pas impacter des activités qui pourraient être organisées en mai et juin. On a voulu ainsi donner la priorité aux artistes. Si les mesures sanitaires nous l'autorisent, on espère revoir du public dans la salle en juin".

En ce qui concerne la toiture, un revêtement temporaire a été posé sur les zones endommagées immédiatement après l'incendie. Les travaux de réparation sont actuellement encore à l'étude, ainsi que la procédure administrative à suivre. Le démarrage des travaux définitifs de réfection des toitures et de la reconstruction des espaces d'exposition est attendu dans le courant de 2021.