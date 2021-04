Le téléphérique de Namur sera opérationnel à partir du 8 mai

(Belga) L'inauguration officielle du téléphérique de Namur aura lieu le 8 mai, a indiqué mercredi soir le bourgmestre de la capitale wallonne, Maxime Prévot (cdH).

La matinée sera réservée aux officiels, à la presse ainsi qu'aux acteurs touristiques et économiques en lien avec l'infrastructure. Le téléphérique sera ensuite accessible au public l'après-midi. "Dans le contexte de la crise sanitaire, nous limiterons à ce stade la capacité des cabines à deux personnes avec masque, au lieu de six", a précisé Maxime Prévot. "Il sera aussi possible pour une même bulle d'embarquer à six." Dans un premier temps, le téléphérique de Namur comprendra six cabines de six personnes. Ce nombre pourra être porté à douze ultérieurement. La capitale wallonne a déjà eu un téléphérique entre 1957 et 1997. Situé désormais côté Sambre, le nouveau doit constituer un atout touristique supplémentaire mais aussi une solution de mobilité. (Belga)