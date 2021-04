Deux femmes derrière Biden pour son discours au Congrès, une première

Pour la première fois aux Etats-Unis, deux femmes étaient assises derrière Joe Biden lors de son grand discours de politique générale au Congrès mercredi soir: sa vice-présidente Kamala Harris et la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi.

Une vision inédite qui accompagnait d'autres premières historiques.

Pour cause de pandémie, ce grand rendez-vous annuel de la politique américaine se faisait devant un auditoire très clairsemé, et masqué.

Le président des Etats-Unis se tenait dans l'hémicycle qu'avaient tenté de forcer des assaillants pro-Trump le 6 janvier. Un assaut meurtrier, sans précédent, qu'il a évoqué.

"Alors que nous nous rassemblons ici ce soir, les images d'une horde violente attaquant ce Capitole, souillant notre démocratie, restent vivaces dans tous nos esprits", a lancé Joe Biden aux parlementaires qui avaient dû, ce jour-là, fuir l'hémicycle, protégés par des masques à gaz.

"L'insurrection fut une crise existentielle, un test pour voir si notre démocratie survivrait. Et elle l'a fait", a-t-il ajouté vers la fin de son discours.

Il l'avait entamé en soulignant le caractère historique de la soirée:

"Madame Speaker, Madame la vice-présidente", avait-il lancé en direction de Nancy Pelosi et Kamala Harris, sous les applaudissements de la salle. "Aucun président n'a jamais dit ces mots. Il était temps."

A 81 ans, la cheffe des démocrates au Congrès a déjà assisté, depuis le perchoir, à de nombreux discours présidentiels.

Elle y avait fait des étincelles en février 2020 en déchirant, devant les caméras, le discours sur l'état de l'Union que Donald Trump venait de prononcer.

Mais avec Kamala Harris pour la première fois à ses côtés, les deux femmes ont marqué les près de 245 ans d'histoire américaine.

Fille d'immigrés, d'origine indienne et jamaïcaine, l'ex-sénatrice et ancienne procureure de 56 ans est la première femme vice-présidente des Etats-Unis.

"Comme tellement d'autres femmes, je me sens fière de ce moment, en nous voyant représentées", a tweeté une élue démocrate de la Chambre, Barbara Lee. "Cela aurait dû arriver il y a longtemps".

- Abîme de l'insurrection -

Le ton contenu, posé, de Joe Biden devant quelque 200 parlementaires et rares représentants de l'administration a offert un contraste saisissant avec les discours de son prédécesseur Donald Trump.

Et plus largement avec l'ambiance de ce grand rendez-vous annuel que sont les discours présidentiels de politique générale, donnés depuis quarante ans devant quelque 1.500 invités qui se pressent d'ordinaire sur les sièges de la Chambre des représentants dans un joyeux bouillonnement à leur arrivée, puis un silence respectueux interrompu par des applaudissements tonitruants.

Dans les tribunes, son épouse Jill Biden était cette fois assise à bonne distance, à cause du Covid, de l'époux de Kamala Harris, Douglas Emhoff, dans un balcon vide de tout autre invité.

Revenant sur une année marquée par la pandémie, la fin tumultueuse de la présidence Trump et le traumatisme de l'assaut du Capitole, Joe Biden a voulu, encore une fois, comme au cours de toute sa campagne, se présenter en rassembleur.

"Nous avons contemplé l’abîme de l'insurrection et de l'autocratie, de la pandémie et de la souffrance, et +Nous, le peuple+ n'avons pas flanché", a déclaré le démocrate, en hommage au préambule de la Constitution américaine.

"Nous sommes les Etats-Unis d'Amérique", a-t-il ajouté, en reprenant l'une de ses célèbres phrases de campagne. "Il n'y a rien que nous ne puissions faire, rien (...) si nous le faisons ensemble."