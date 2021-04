Prévisions météo: les averses de retour, mais pour combien de temps?

Quelques averses, parfois orageuses, sont à prévoir dans la matinée, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, la zone de pluie traversera notre pays en direction de l'est et sera suivie par le retour d'un temps sec et de larges éclaircies depuis l'ouest. Les températures maximales, assez fraîches, oscilleront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera, modéré à localement assez fort avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 65 km/ h.

Cette nuit, le temps restera sec dans la plupart des régions, mais une ondée locale sera possible à la mer. Les minima varieront entre -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 degrés ailleurs.

Vendredi matin, le temps sera généralement sec avec quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante avec un risque d'ondées principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. En fin d’après-midi, les éclaircies s’élargiront progressivement et le temps deviendra sec sur l'ensemble des régions. Les maxima, frais, oscilleront entre 8 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 degrés dans le centre. Vent généralement faible de secteur nord-ouest ou de direction variable.

Samedi en journée, la nébulosité sera variable. Le risque d'ondées subsistera, plus important sur la partie du nord du pays. Puis en cours d'après-midi, le temps deviendra généralement sec sur toutes les régions avec des éclaircies plus larges à partir de l'ouest. Les maxima, en légère hausse, seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes à 14 degrés en Campine. Le vent sera faible de secteur est à nord-est, devenant en cours de journée faible à modéré de nord.

Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec une averse locale. En fin d'après-midi et en soirée, retour d'un temps sec avec davantage d’éclaircies. Les maxima seront compris entre 8 degrés en haute Ardenne et 12 degrés dans le centre. Vent généralement modéré de nord-ouest, faiblissant en soirée.

Lundi, en cours de journée la nébulosité sera variable avec quelques ondées plus probables en région côtière et en Ardenne. Dans l'après-midi toutefois, la nébulosité augmentera par l'ouest tandis qu'une zone de pluie se rapprochera de nos régions. Maxima de 14 degrés dans le centre sous un vent modéré de sud-ouest, assez fort à la côte.

Mardi, une zone de pluie active transitera d'ouest en est sur nos régions. Maxima de l'ordre de 13 degrés dans le centre sous un vent soutenu de sud-ouest, tournant à l'ouest.

Mercredi, à l’arrière de la perturbation, des éclaircies seront à nouveau plus présentes avec toutefois encore de passages plus nuageux avec un risque d'averses. Maxima de 14 degrés environ dans le centre sous un vent d'ouest toujours soutenu.