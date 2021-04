Météo - Des averses et des températures en baisse

(Belga) Quelques averses, parfois orageuses, sont à prévoir dans la matinée, annonce jeudi l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, la zone de pluie traversera notre pays en direction de l'est et sera suivie par le retour d'un temps sec et de larges éclaircies depuis l'ouest. Les températures maximales, assez fraîches, oscilleront entre 8 et 13 degrés. Le vent sera, modéré à localement assez fort avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 65 km/ h.

Cette nuit, le temps restera sec dans la plupart des régions, mais une ondée locale sera possible à la mer. Les minima varieront entre -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 6 degrés ailleurs. Vendredi matin, le ciel nous gratifiera de quelques éclaircies. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable à abondante avec un risque d'ondées principalement au nord du sillon Sambre et Meuse. Le thermomètre affichera entre 8 et 12 degrés (Belga)