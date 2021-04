Le WWF souffle ses 60 bougies et lance le "Fonds pour la nature d'ici"

(Belga) A l'occasion de son 60e anniversaire, le WWF lance un fonds pour encourager et soutenir les projets locaux de protection de la nature, annonce-t-il jeudi.

L'ONG environnementale souhaite ainsi renforcer le mouvement citoyen en faveur de la protection de la nature en Belgique. Les initiatives concernées sont celles de petites organisations sans but lucratif telles que des associations de fait (minimum quatre personnes), des ASBL et des coopératives. Les projets individuels n'entrent pas en ligne de compte, précise le WWF-Belgique. La gestion du fonds est confiée à Be Planet, une fondation d'intérêt public ayant pour mission de stimuler la transition écologique. "La nature est essentielle à notre bien-être: elle purifie l'air, capture les gaz à effet de serre, retient l'eau de pluie et rend notre eau potable. La nature assure la pollinisation des plantes que nous mangeons, elle nous aide à nous adapter au changement climatique (par exemple en atténuant la canicule dans nos villes et villages) et elle est une source inépuisable et vitale de détente, d'inspiration et de créativité. La pandémie a montré que notre besoin d'espaces naturels de proximité est beaucoup plus important que nous le pensions. Le fonds offrira à toutes et tous des occasions de faire revivre la nature dans leur région", commente le WWF. Outre le soutien à des projets, l'organisation souhaite mettre en relation des personnes et des associations afin de créer "les synergies nécessaires au développement des projets" via des ateliers. Le WWF compte plus de cinq millions de membres, donateurs et donatrices, au sein d'un réseau mondial actif dans une centaine de pays. (Belga)