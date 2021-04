Un temps globalement sec et nuageux

(Belga) Jeudi après-midi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec des averses localisées. Ensuite, un temps plus sec accompagné d'éclaircies reviendra progressivement à partir de l'ouest, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima se situeront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans l'extrême sud-est. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest avec des pointes allant jusqu'à 60 km/h.

Le ciel se dégagera progressivement au fil de la soirée. Plus tard dans la nuit, des nuages bas pourront se former, principalement dans l'est du pays. Les minima seront proches de 0 degré en Haute Ardenne et oscilleront de 2 à 4 degrés ailleurs, sous un vent généralement faible de secteur nord-ouest. Vendredi, la journée débutera en douceur, avec de larges éclaircies. Ensuite, le ciel s'ennuagera mais le temps restera sec, à une faible averse isolée près. Les températures atteindront des valeurs comprises entre 8 et 14 degrés. Samedi, quelques bancs de brouillard pourraient se former à l'aube, principalement en Flandre. En journée, des éclaircies se partageront le ciel avec des champs nuageux. Les maxima varieront entre 10 et 16 degrés.