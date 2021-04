DéFI réclame à son tour la mise en place du label "Covid-Safe"

(Belga) DéFI demande, "conformément à sa position défendue à la Région (bruxelloise) et au Fédéral depuis des mois", l'adoption urgente d'un label "Covid-safe", tel que récemment suggéré dans une carte blanche signée par l'infectiologue Leila Belkhir, le professeur en maladies infectieuses Nathan Clumeck et l'épidémiologiste Marius Gilbert, annonce le parti amarante jeudi dans un communiqué.

Selon les fédéralistes, ce label doit être mis en oeuvre "en collaboration avec les firmes technologiques ayant développé des solutions sanitaires innovantes et la mise en place de protocoles adéquats concertés étroitement avec le trois régions du pays." DéFI souhaite par ailleurs "que ces mesures soient accompagnées d'un soutien financier substantiel afin d'aider les entreprises et institutions à acquérir et installer le matériel nécessaire à une reprise de l'activité labellisée 'covid safe' la plus large et sécurisée possible." Le cdH a annoncé mercredi avoir déposé au parlement wallon une proposition de résolution en ce sens. (Belga)