Voici la nouvelle doyenne des Belges

La doyenne des Belges Julia Van Hool, de Lierre, est décédée jeudi matin, a confirmé la direction de la maison de repos et de soins où elle résidait. Elle avait 111 ans et 357 jours. Marcelle Lévaz, âgée de 110 ans depuis le 18 mars dernier, devient donc la nouvelle doyenne des Belges, a indiqué l'European Supercentenarian Organisation.

Mme Lévaz est née le 18 mars 1911 à Braives en région liégeoise et réside depuis pratiquement 3 ans au home "La Ferme Blanche", à Remicourt. Après être devenue mercredi la personne ayant vécu le plus longtemps en province de Liège, à l'âge de 110 ans et 41 jours, Marcelle est une nouvelle fois mise à l'honneur: "Elle a été informée par Anthony Croes-Lacroix (correspondant en Belgique du Gerontology Research Group) et l'a bien pris. Tout le monde l'a applaudie à midi et elle est heureuse", confie Paola Sorana, l'infirmière responsable de l'étage.

La direction de l'établissement n'organisera cependant pas d'événement particulier après cette nouvelle: "Marcelle est toujours bon pied bon œil, mais elle a besoin de repos. Nous avons déjà fêté son anniversaire le 18 mars dernier et plusieurs anniversaires la semaine passée. Cela reste fatigant pour elle et aucune festivité n'est prévue", ajoute l'infirmière.

Une visite des autorités communales à la nouvelle doyenne des Belges était prévue jeudi après-midi en petit comité. En Belgique, il ne reste que deux supercentenaires et la personne qui suit Marcelle Lévaz est née le 22 mars 1911, soit 4 jours après cette dernière.