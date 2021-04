Protection Unit maintient sa confiance en son fondateur Samuel Di Giovanni, inculpé

(Belga) La société de gardiennage Protection Unit a décidé, à l'issue d'un conseil d'administration, de maintenir sa confiance en son fondateur Samuel Di Giovanni, a-t-elle indiqué jeudi par communiqué. Le patron de Protection Unit a été inculpé mercredi par la justice liégeoise pour délit d'initiés.

Le CA de l'entreprise insiste sur le respect de la présomption d'innocence et précise ne pas disposer d'information supplémentaire, "n'étant pas concerné par le dossier". L'entreprise ne souhaite donc pas faire d'autre commentaire. Yves Bastin, directeur opérationnel de Protection Unit, assure "de manière inchangée" la gestion quotidienne de l'organisation. Samuel Di Giovanni, François Fornieri (actionnaire principal de Mithra, société liégeoise spécialisée en santé féminine) et Lucien D'Onofrio (directeur sportif de l'Antwerp FC) ont été auditionnés mercredi en tant que suspects dans un dossier concernant l'achat et la vente d'actions de la société pharmaceutique Mithra. La justice soupçonne un transfert d'argent de 800.000 euros du compte privé de François Fornieri vers celui de Samuel Di Giovanni, lequel aurait ensuite investi dans des actions de Mithra qui ont par la suite très rapidement pris de la valeur. De son côté, Lucien D'Onofrio a été relaxé sans être inculpé. Il a été longuement entendu par les enquêteurs mais n'a pas été déféré devant le juge d'instruction. La justice s'intéresse à lui dans le cadre d'actions Mithra achetées en 2015 pour près de 500.000 euros. (Belga)